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Microsoft замедлит работу OneNote для Windows 10 в преддверии окончания поддержки Жизнен...

Microsoft замедлит работу OneNote для Windows 10 в преддверии окончания поддержки Жизнен...

Microsoft замедлит работу OneNote для Windows 10 в преддверии окончания поддержкиЖизненный цикл устаревшего приложения OneNote для Windows 10 подходит к концу, поскольку его поддержка завершится 14 октября 2025 года — одновременно с окончанием поддержки Windows 10.

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