Москвичам пообещали снег и гололедицу 8 марта

В пятницу, 8 марта в Москве ожидают облачную погоду и температуру около нуля градусов. «Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг», — заявил Леус.
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