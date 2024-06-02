Адвокат Бух рассказал о пытках над россиянами в тюрьмах США

В США заочно обвинили Дмитрия Хорошева, являющегося по их мнению, руководителем хакерской группировки LockBit, в разработке и использовании программ-вымогателей, от которых уже пострадали две тысячи человек.
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