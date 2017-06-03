Дала украм, дай и нам! Африканская G5 Sahel заняла место перед кассой Европы

Что скажешь, Европа? «Гулять так гулять? Помогать так помогать? Воровать так воровать?» Раз уж пошла такая малина, раз уж начали деньгами сорить, так, значит, надо делать это на полную мощь, как считаешь, Брюссель?Конечно, все понимают, что мешочек с золотом у тебя, европейский господин, не бездонный, однако, возникнет немало вопросов, если одним ты окажешь поддержку, а другим – нет.