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Парламентская газета

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День 5 ноября в истории

День 5 ноября в истории

День военного разведчика Праздник отмечается в соответствии с указом Президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

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