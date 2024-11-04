День 5 ноября в истории

День военного разведчика Праздник отмечается в соответствии с указом Президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.
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