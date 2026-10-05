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Газета.ру

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Решетников: мир будет долго испытывать последствия войны США с Ираном

Решетников: мир будет долго испытывать последствия войны США с Ираном

Мировая торговля будет долго сталкиваться с последствиями войны между США и Ираном. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Решетников в беседе с ТАСС.

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