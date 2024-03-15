Появилась новая версия исчезновения Кейт Миддлтон: принцесса узнала, что у ее мужа, принца Уильяма, есть внебрачный ребенок

И сбежала из дворца. Но кто же разлучница? Роуз Хэнбери и Кейт МиддлтонФото без обручального кольца Версии о том, куда пропала Кейт множатся, как грибы после дождя, а королевский двор тем временем молчит.
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