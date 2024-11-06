Phys.org: ледник «Судного дня» может вызвать новый потоп на Земле

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо выяснили, что ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который называют ледником Судного дня, более уязвим к обрушению, чем предполагалось ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии