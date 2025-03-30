МИД РФ: деньги России для взносов в ООН зависли на счетах

Это стало большой проблемой для организации Директор департамента международных организаций российского Министерства иностранных дел России Кирилл Логвинов сообщил в интервью информационному агентству ТАСС, что деньги РФ, предназначенные для взносов в ООН, зависли на счетах, которые были открыты секретариатом организации в Газпромбанке.