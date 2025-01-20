В Госдуме предупредили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Сумма составляет до 4 тысяч рублей Первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что за неправильную утилизацию новогодней живой ели можно получить штраф до 4 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии