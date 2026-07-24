Российские спортсмены преодолевают серьезные вызовы

Спорт – гордость России. Сегодня наши спортсмены преодолевают серьёзные вызовы: от политизированных решений международных организаций до вопросов сохранения национальных спортивных традиций и воспитания патриотизма у юного поколения.
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