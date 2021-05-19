Немецкие пользователи ответили Лаврову на слова об Арктике

Телеканал 360°ПолитикаНемецкие пользователи ответили Лаврову на слова об АрктикеНемецкое издание Die Welt выпустило заметку о том, что «Россия предостерегла Запад от притязаний на владение Арктикой».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМахамбет Толеугазин.... мечтайте дебилы ... и когда же у кретинов появятся технологии которые нейтрализуют российское ядерное оружие? ... думаю ... никогда ... кстати ... недоумки ... на Западе нефть и газ всегда будут в цене и зелёная технология вам не может ... после Второй Мировой войны Польша оттяпала у Германии большую территорию ... и немчура утёрлась и до сих пор утирается ... пшеки мне так и сказали мы немчуру раком имеем и иметь будем ... и не видать им своей землицы ..Комментировать
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