Сочинец украл кабели связи на миллион рублей Сочинец украл кабели связи на миллион рублей в Адлерском районе.
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Сочинец украл кабели связи на миллион рублей Сочинец украл кабели связи на миллион рублей в Адлерском районе.