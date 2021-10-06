Поднебесная во мраке: китайский энергетический кризис грозит мировой экономике

Китай переживает сильнейший за много лет энергетический кризис: из-за нехватки электроэнергии в стране останавливаются промышленные предприятия и регулярно ограничивается энергоснабжение жилых домов.
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