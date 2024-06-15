Очень трудный тест, зритель из СССР не пройдет: Угадайте, из каких советских комедий эти смешные и крылатые цитаты

Даже если цитаты до вас дошли, этот тест вы не пройдете, товарищ! фото: «Формула любви» (1984)Тест смешной и даже веселый, хотя повод для него горестный: сегодня 24 года, как ушел от нас и не обещал вернуться Григорий Горин — великий отечественный писатель, юморист и сценарист.