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Пермский край получит дополнительное финансирование после визита Михаила Мишустина

Пермский край получит дополнительное финансирование после визита Михаила Мишустина

Пермь, 25 декабря. Прикамье получит 1 млрд рублей на строительство новой инфекционной больницы. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Пермский край Клинику на 230 коек планируется возвести к 2023 году.

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