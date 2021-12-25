Пермский край получит дополнительное финансирование после визита Михаила Мишустина

Пермь, 25 декабря. Прикамье получит 1 млрд рублей на строительство новой инфекционной больницы. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Пермский край Клинику на 230 коек планируется возвести к 2023 году.