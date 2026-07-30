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Пятый канал

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Европейский футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА

Европейский футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) и 55 национальных футбольных ассоциаций Европы, включая Российский футбольный союз (РФС), выступили против предложения президента Международной федерации футболу (ФИФА) Джанни Инфантино передать частным инвесторам права собственности на доли в чемпионате мира и других турнирах организации.

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