Министр финансов США рассказал, кто на Украине срывает сделку по недрам

Сделка по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом с украинской стороны срывается из-за тех, кто «сидит на потоках», заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии