Хорнер объяснил, почему Браун больше не может конфликтовать с ВольфомОткрытый источникБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Зак Браун не может позволить себе жёсткость в отношениях с Тото Вольфом из-за зависимости McLaren от силовых установок Mercedes.
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