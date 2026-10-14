Хорнер объяснил, почему Браун больше не может конфликтовать с ВольфомОткрытый источникБывший руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что Зак Браун не может позволить себе жёсткость в отношениях с Тото Вольфом из-за зависимости McLaren от силовых установок Mercedes.