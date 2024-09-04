Ещё минус два HIMARS в Сумской области. Глядя на то, сколько дефицитных РСЗО теряет украинская армия в приграничье, появляется очень много вопросов.
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Ещё минус два HIMARS в Сумской области. Глядя на то, сколько дефицитных РСЗО теряет украинская армия в приграничье, появляется очень много вопросов.
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