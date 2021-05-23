Прививка облегчает тяжесть постковидного синдрома

Потому что вирус не успевает спуститься в легкие.Прививка от коронавируса, даже если после нее человек заразился, помогает легче перенести не только саму болезнь — COVID-19, но и значительно снижает тяжесть протекания постковидного синдрома.
Потому что вирус не успевает спуститься в легкие.Прививка от коронавируса, даже если после нее человек заразился, помогает легче перенести не только саму болезнь — COVID-19, но и значительно снижает тяжесть протекания постковидного синдрома.
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