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Прививка облегчает тяжесть постковидного синдрома

Прививка облегчает тяжесть постковидного синдрома

Потому что вирус не успевает спуститься в легкие.Прививка от коронавируса, даже если после нее человек заразился, помогает легче перенести не только саму болезнь — COVID-19, но и значительно снижает тяжесть протекания постковидного синдрома.

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