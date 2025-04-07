Дилеры распродают новейшие Lexus RX 2025 со скидкой в 1,2 млн рублей — теперь цена премиум-кроссовера стартует от 10,95 млн рублей

Премиум-кроссоверы Lexus RX 350 2025 года выпуска появились в продаже в России месяц назад — в двух комплектациях Executive+ и Luxury (с ценой 12,5 млн и 13,5 млн рублей соответственно) и максимальной дилерской скидкой в 600 тыс.