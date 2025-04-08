РЖД раздаёт башни под творчество и жильё. Градозащитники приветствуют инициативу монополии не сносить, а продавать исторические объекты

Сносить не строить и уж тем более не сохранять — об этом с грустью в голосе нам не раз говорили градозащитники по всей стране, рассказывая об очередном сносе исторически значимого строения, принадлежавшего «Российским железным дорогам».
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