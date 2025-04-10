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Царьград

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Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше

Азербайджан исполнил номер. Россия изумилась, но промолчала. Самое интересное - дальше

В течение нескольких месяцев президент Азербайджана демонстрировал крайне агрессивное поведение по отношению к России.

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Комментарии
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Ирина Некрасова
А впечатление такое, что Алиев брызгал слюной, а Россия утиралась молча. Разве Алиев не знает про азербайджанский бизнес в России?! Только его это не остановило, когда он на нее бочку покатил с этим самолетом. А она ему - приглашение на праздник... Разве так пресекаются провокации?! Я в политике не разбираюсь, но за державу мне обидно.
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