В афганской войне не было линии фронта, не было окопов и не было классических сражений. Были горы, кишлаки, караванные тропы и человек с винтовкой, который мог раствориться в скалах так, что его не находили сутками.
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