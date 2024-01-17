Россиянка Андреева установила рекорд турниров серии "Большого шлема"

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) установила уникальное достижение, став самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла первый сет со счетом 6:0 у игрока из топ-10 в женском одиночном разряде на турнирах серии "Большого шлема".