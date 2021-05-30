Составлен рейтинг социально-экономического развития регионов за 2020 год

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Верхние строчки рейтинга социально-экономического развития регионов России за прошлый год заняли Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости.