Мотоцикл и "Лада" столкнулись на улице Октябрьской в Туле

ДТП произошло в 20:10 вечера, 7 июля, на улице Октябрьской в Туле. 73-летний водитель на автомобиле "Лада Гранта" при повороте налево не предоставил преимущество в движении 48-летнему водителю мотоцикла "Кавасаки" и столкнулся с ним.