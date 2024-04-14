Магнитная буря силой в 4 балла накрыла Землю

Магнитная буря накрыла Землю, ее силу оценили в 4 балла. Прогноз составил сервис Time-In.По данным специалистов Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитный шторм будет атаковать планету еще сутки.
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