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Магнитная буря силой в 4 балла накрыла Землю

Магнитная буря силой в 4 балла накрыла Землю

Магнитная буря накрыла Землю, ее силу оценили в 4 балла. Прогноз составил сервис Time-In.По данным специалистов Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитный шторм будет атаковать планету еще сутки.

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