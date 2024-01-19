Даты поставок Apple Vision Pro начали сдвигаться, к удивлению абсолютно никого Мене...

Даты поставок Apple Vision Pro начали сдвигаться, к удивлению абсолютно никогоМенее часа назад начали приниматься предварительные заказы на Apple Vision Pro, и уже появляются признаки того, что сроки поставок этой AR-гарнитуры начинают сдвигаться.
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