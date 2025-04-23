Ребёнок «родился повторно» после операции по спасению жизни матери

В случае мальчика из британского Рединга фраза «заново родиться» — не просто образное выражение. Рафферти, которому сейчас одиннадцать недель, провёл два часа вне своей матери Люси Айзек, когда она была в первом триместре беременности.
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