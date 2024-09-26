Тамбовская сетевая компания должна в бюджет более 67 млн рублей

Вместе с тем, сейчас решается вопрос об оказании помощи АО «ТСК» из бюджета Тамбовской области. Почти 104 миллиона рублей планируется выплатить компании в качестве компенсации транспортных расходов, которые якобы не были учтены в тарифе 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии