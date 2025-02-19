Раскрыт трехступенчатый план России и США по Украине

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов отметил, что на переговорах между Россией и США в Эр-Рияде был заложен фундамент для продуктивного диалога по вопросам мирного урегулирования конфликта в Украине.
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