Раскрыт трехступенчатый план России и США по Украине

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов отметил, что на переговорах между Россией и США в Эр-Рияде был заложен фундамент для продуктивного диалога по вопросам мирного урегулирования конфликта в Украине.