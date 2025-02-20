В Оренбургской области cотрудники ПДН провели беседы по профилактике терроризма и экстремизма

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Саракташскому району сержант полиции Юлия Евдокимова провела профилактическую беседу с учащимися МОБУ «Красногорская СОШ» по профилактике терроризма и экстремизма, а также об ответственности за совершенные преступления.
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