В Оренбургской области cотрудники ПДН провели беседы по профилактике терроризма и экстремизма

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Саракташскому району сержант полиции Юлия Евдокимова провела профилактическую беседу с учащимися МОБУ «Красногорская СОШ» по профилактике терроризма и экстремизма, а также об ответственности за совершенные преступления.