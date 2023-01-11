В Москве я побывал в музее войны 1812 года на Красной площади. Давно собирался. И, честно говоря, немного разочарован.
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