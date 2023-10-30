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Иркутский планетарий транслировал частное затмение Луны

Иркутский планетарий транслировал частное затмение Луны

В ночь на воскресенье более двух тысяч жителей Земли наблюдали лунное затмение вместе с сотрудниками Иркутского планетария и регионального астрономического общества, которые организовали трансляцию этого события в Сети.

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