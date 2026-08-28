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NewsOne

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Глава парламента Ирана заявил, что планы США по экономической изоляции не принесут результатов

Глава парламента Ирана заявил, что планы США по экономической изоляции не принесут результатов

Председатель парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф, возглавляющий иранскую переговорную группу по конфликту с США, заявил, что американские планы по экономической изоляции Тегерана окажутся безрезультатными.

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