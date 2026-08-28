Глава парламента Ирана заявил, что планы США по экономической изоляции не принесут результатов

Председатель парламента Ирана Мохаммад‑Багер Галибаф, возглавляющий иранскую переговорную группу по конфликту с США, заявил, что американские планы по экономической изоляции Тегерана окажутся безрезультатными.
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