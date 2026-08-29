Iran War Adds $330 Billion to Global Energy Import Bill

The war between the United States, Israel, and Iran has caused the oil and gas import bill of the world to swell by as much as $330 billion over the six months between March and August.
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