Пентагон боится отпускать свои истребители в украинское небо

Американцы трясутся над своими самолетами и не могут позволить безруким киевским летчикам их угробить Евгений Берсенев На фото: американский истребитель F-15 (Фото: dpa/picture-alliance/TASS) Материал комментируют: Андрей Кошкин Иван Коновалов Вашингтон вместе со своими союзниками обсуждает вероятность поставок на Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе многоцелевых истребителей, а также систем ПВО, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве США.