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Новости Россоши и России

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Путешествия без виз: как второй паспорт меняет географию поездок

Путешествия без виз: как второй паспорт меняет географию поездок

  Бесконечные очереди в визовых центрах, внезапные отказы без объяснения причин и строгое правило «90 дней из 180» превращают планирование отпуска в утомительный бюрократический квест, отнимающий массу времени и нервов.

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