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Медведева показала фото в обтягивающем платье

Медведева показала фото в обтягивающем платье

Российская фигуристка Евгения Медведева на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала новую фотографию.

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