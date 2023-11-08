Business Insider: танки Abrams устарели и уязвимы для российских Т-90

Основной танк армии Соединенных Штатов M1 Abrams является не самым удачным и универсальным для использования в современных боевых действиях, пишет издание Business Insider, указывая на уязвимости перед российским вооружением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии