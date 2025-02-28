Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин подвергся серьёзному давлению из-за расследований Демократической партии о якобы связях с РФ во время его предыдущего срока на посту главы государства.
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