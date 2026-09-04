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Медицина 2.0

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Прыщи и обвисший овал: чем опасен домашний самомассаж лица – отвечает врач

Прыщи и обвисший овал: чем опасен домашний самомассаж лица – отвечает врач

Врачи предупреждают россиян, что самомассаж лица может испортить внешность и навредить здоровью. Врач-косметолог Василина Миронова в беседе с изданием "Абзац" назвала строгие противопоказания и главные ошибки при выполнении популярной у россиянок процедуры.

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