Прыщи и обвисший овал: чем опасен домашний самомассаж лица – отвечает врач

Врачи предупреждают россиян, что самомассаж лица может испортить внешность и навредить здоровью. Врач-косметолог Василина Миронова в беседе с изданием "Абзац" назвала строгие противопоказания и главные ошибки при выполнении популярной у россиянок процедуры.