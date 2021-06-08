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В 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора

В 2021 году смогут работать только отели, взявшие на себя обязательства по соблюдению требований Роспотребнадзора

Министерство курортов и туризма РК напоминает, что в 2021 году, как и в 2020 году, могут работать только объекты размещения, взявшие на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

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