Александра Трусова впечатлилась работой с хореографом Ришо

Александра Трусова рассказала о работе с французским хореографом Бенуа Ришо над новой программой. Она отметила, что этот опыт помог ей лучше воплощать лирические образы.
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