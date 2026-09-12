Российских школьников предложили полностью перевести на пятидневку

Необходимость полного перехода на пятидневную учебную неделю для российских школ видит заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
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