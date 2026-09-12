Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Российских школьников предложили полностью перевести на пятидневку

Российских школьников предложили полностью перевести на пятидневку

Необходимость полного перехода на пятидневную учебную неделю для российских школ видит заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

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