«Самая ненавистная форма»: какой свой мундир Сталин ни разу или не надел

Сдержанные вкусы Иосифа Виссарионовича Сталина в том, что касалось одежды, общеизвестны. Став во главе государства, он появлялся на людях в костюмах полувоенного покроя, или (гораздо реже) — в маршальском мундире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии