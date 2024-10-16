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Что значит «бенберировать» и почему так важно быть серьёзным

Что значит «бенберировать» и почему так важно быть серьёзным

16+ Режиссёр: Эрнест  (Сергей) Паньков В ролях: Леван Цискадзе, Симон Эваль, Мария Поликарпова, Виктория Троицкая, Ксения Морозова, Анастасия Ермак, Сергей Интяков, Сергей Паньков, Лера Василькова, Богдан Архипюк, Карина Шереверова, Ольга Дунаева Продолжительность: 2 часа 15 минут с одним антрактом О чём спектакль В знаменитой пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьёзным" главный герой выдумывает для домашних историю о существовании брата Эрнеста, которого он переодически навещает.

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