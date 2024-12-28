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В России запретили звонки с IP-телефонии

В России запретили звонки с IP-телефонии

Ими активно пользовались мошенники.фото: freepik.comПравительство России отменило возможность совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, меры приняты для борьбы с мошенничеством.

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