В России запретили звонки с IP-телефонии

Ими активно пользовались мошенники.фото: freepik.comПравительство России отменило возможность совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, меры приняты для борьбы с мошенничеством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии